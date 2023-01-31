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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

توقف عن احتساء القهوة بهذه الطريقة

صدى البلد

يفضل البعض طعم القهوة السوداء دون أي إضافات، ولكن العلماء الآن يقولون إن هناك سببًا يجعلك تتخلى عنها بهذه الطريقة، وتضيف إليها الحليب.

إضافة الحليب إلى المشروب الخاص بك، قد يجعل فنجان القهوة ضعف الفائدة بالنسبة لك من الناحية النظرية، فالقهوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب.

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الالتهاب هو استجابة الجسم للتهديد ، مثل البكتيريا والسموم والصدمات وحتى درجات الحرارة الشديدة، مما يؤدي إلى إصابة الأنسجة في الجسم، ومع ذلك فإن الالتهاب المزمن يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يشير بحث جديد إلى أن تناول العناصر الغنية بالبوليفينول جنبًا إلى جنب مع تلك المليئة بالأحماض الأمينية، مثل الحليب يجعل مضادات الأكسدة أكثر فاعلية في تقليل الالتهاب.

نظرت دراسات قليلة جدًا في ما يحدث عندما يتم دمج مادة البوليفينول الموجودة أيضًا في الفواكه والخضروات والشاي مع جزيئات أخرى في الأطعمة ، مثل الأحماض الأمينية اللبنات الأساسية للبروتين.

للتحقيق في ذلك ، طبق الباحثون في جامعة كوبنهاجن الالتهاب الاصطناعي على الخلايا المناعية، وتلقت بعض الخلايا جرعات مختلفة من مادة البوليفينول التي تفاعلت مع حمض أميني يعكس القهوة بالحليب، بينما تلقى البعض الآخر مادة البوليفينول في نفس الجرعات تعكس القهوة السوداء.

ووجدت الدراسة أن الخلايا المناعية التي عولجت بالمزيج كانت فعالة مرتين في مكافحة الالتهاب، مقارنة بالخلايا التي تمت إضافة مادة البوليفينول إليها فقط.

قال الباحثون الذين نُشر عملهم في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية: “مزيج من البروتينات ومضادات الأكسدة يضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية”.

وأضاف الباحثون، أن النتائج تشير إلى أن القهوة مع الحليب لها تأثير مضاد للالتهابات، فالحليب غني بالبروتينات ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الإنسان.

وقالت البروفيسور ماريان نيسين لوند ، التي قادت الدراسة: “ نظهر أن البوليفينول يتفاعل مع الأحماض الأمينية، ويزيد تأثيره المثبط على الالتهاب في الخلايا المناعية”، وعلى هذا النحو، من الواضح أن هذا الكوكتيل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير مفيد على الالتهاب عند البشر.

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فيما ينضم البحث الجديد إلى عدد كبير من الدراسات التي تربط القهوة بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك طول العمر، وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أو مرض السكري، ويُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في القهوة تقلل الالتهاب وتعزز التمثيل الغذائي وتحسن حساسية الأنسولين.

ومع ذلك ، تم إجراء البحث في بيئة معملية وسيقوم الباحثون الآن بالتحقيق في التأثير على الخلايا المناعية ، في البداية على الحيوانات قبل دراسة البشر.

القهوة الحليب الطريقة العلماء

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