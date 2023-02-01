هاجمها بشراسة .. كلب ينهي حياة صغيرة بطريقة مأساوية

توفيت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات بشكل مأساوي بعد أن هاجمها كلب بشراسة في ميلتون كينز.

تعرضت "أليس ستونز" للهجوم في الحديقة الخلفية لمنزلها أمس الثلاثاء، وقد تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث من قبل خدمة الإسعاف.

وقد أطلقت الشرطة النار على الكلب بعد الهجوم، ولكن بشكل مأساوي ، تم إعلان وفاة الطفلة "أليس"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وكانت الشرطة قد قامت بإجلاء السكان خشية أن يهرب كلب الصيد قبل أن يتمكنوا من منعطفه وإطلاق النار عليه.



وقال أحد الجيران لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "سمعنا صرخات يائسة الليلة الماضية من الطفلة عندما هاجمها الكلب وفزعنا بأنها توفيت".

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث ضابط شرطة يطلب بشدة من السكان المحليين الابتعاد عن المنزل الذي وقع فيه الحادث الأليم.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي شخص آخر وأن الضباط يدعمون أسرة الفتاة. وهم ما زالوا في الموقع اليوم فيما تتواصل تحقيقاتهم.