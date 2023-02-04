مرض فطري خطير ينتشر بشراسة في أمريكا .. والأطباء يحذرون

حذر الأطباء من أن مرضًا فطريًا خطيرًا، ينتشر عبر أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية محدثًا حالة من القلق.

ويعرف ذلك المرض الفطري الخطير بـاسم "حمى الوادي" والمعروفة أيضًا باسم "المكورات"، هي فطر يعيش في التربة في المناطق الغبار.

يمكن التقاطه عن طريق استنشاق الجراثيم الفطرية من التربة التي عادة ما تنطلق في الهواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يشترك المرض في العديد من نفس أعراض "كوفيد-19" Covid-19 ، بما في ذلك السعال أو صعوبة التنفس أو الحمى أو التعب أو التعب.

قال الدكتور مانيش بوت ، الأستاذ وأخصائي المناعة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، لصحيفة USA Today ، إن معظم الناس يعانون من مرض خفيف.



ولكن في حالات نادرة ، يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ويسبب مرضًا شديدًا و "تدميرًا" ، حيث يأكل الفطر اللحم كغذاء، يمكن أن تسبب الحمى الموت في أسوأ السيناريوهات.

أخبر الدكتور براد بيركنز ، المسؤول السابق في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فوكس نيوز أن حمى الوادي هي سبب مهم للالتهاب الرئوي.

وأضاف: “معظم أسباب الالتهاب الرئوي تسببها البكتيريا، هذا فطر يعيش في التربة ويتم استنشاقه في المواقف الترابية ، سواء كانت عاصفة ترابية أو حول أعمال البناء أو التنقيب".

تمثل الوقاية تحديًا لأولئك الذين يعيشون في المناطق المتربة، لا سيما تلك الواقعة في كاليفورنيا وأريزونا ، والتي تعتبر عالية الخطورة.