لأول مرة خارج كوكب الأرض.. إنجاب أطفال في الفضاء| ما القصة؟

لأول مرة في تاريخ البشرية أن يسعى مجموعة من العلماء للتخطيط لـ إنجاب أطفال بـ الفضاء باستخدام علاج أطفال الأنابيب في المدار.

يزعمون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق للبشر لإنشاء مستعمرات خارج الكوكب ، ويعمل علماء بريطانيون مع شركة سبيس بورن يونايتد الهولندية على التلقيح الاصطناعي في قمر صناعي بيولوجي يدور حوله.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة تجريبية فوق كندا في غضون ثلاثة أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال الدكتور إيجبرت إديلبروك ، من سبيس بورن: "الهدف هو أن يتمكن الناس في النهاية من التكاثر خارج كوكب الأرض بطريقة طبيعية، ولكن لتحقيق ذلك بأكثر الطرق الأخلاقية والأمثل طبيًا ، نحتاج إلى دراسة ذلك باستخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب".

في البداية ، سوف يستخدمون الحيوانات المنوية والبيض من الفئران أو الجرذان، وقد يتم دعم المشروع من قبل Asgardia ، وهي أمة فضائية تم إنشاؤها في عام 2016 لإنشاء أول مستعمرة بشرية غير الأرض.

قال ليمبيت أوبيك ، رئيس البرلمان في أسجارديا: "يجب أن نحدد حلولًا مستدامة أخلاقياً وبيولوجياً للولادات الفضائية وإلا فلن نصل إلى الكواكب أو الأنظمة النجمية".

في عام 2019 ، قال الدكتور إديلبروك إن الطفل الأول يمكن أن يولد في الفضاء خلال الـ 12 عامًا القادمة، وفي حديثه في أول مؤتمر للفضاء والعلوم في أسجارديا ، أمة الفضاء في دارمشتات بألمانيا ، قال الدكتور إديلبروك إنه يعتقد أن هذا سيحدث بحلول عام 2031.



وقال "هذا ممكن فقط ، في الوقت الحالي ، في المدار الأرضي السفلي (LEO) ، وهو ممكن فقط بفضل إجراء اختيار دقيق للغاية".