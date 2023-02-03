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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذيرات عاجلة.. تساقط الثلوج والصقيع على هذه الدولة

صدى البلد

تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة طويلة المدى أن المملكة المتحدة البريطانية ستتعرض خلال أيام قليلة من للعواصف الجليدية والثلجية والأمطار.

ستسوء حالة الطقس من جديد بعدما اعتقدت معظم البلاد أن الطقس السيئ قد انتهى ، فقد شهدت عواصف ثلجية غزيرة ودرجات حرارة دون الصفر قياسية في الأسابيع الأخيرة ، يبدو الآن كما لو أن موجة أخرى من الطقس المروع في طريقها.

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وفقًا لمخططات WX الخاصة بـ Met Desk ، ستضرب عاصفة جوية المملكة المتحدة البريطانية حوالي يوم السبت ، 18 فبراير.

ويبدو أن تلك العاصفة القوية قادمة من جرينلاند ، وسيسقط حوالي ثلاثة إلى خمسة ملليمترات من المطر ، وحوالي 2 مم من الثلج في معظم أنحاء البلاد، يمكن أن يصل إجمالي هذا إلى حوالي 120 ملم إذا استمر لمدة 24 ساعة كاملة.

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لم يتضح بعد إلى متى ستستمر ، لكن إيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا ستتعرض للعاصفة أولاً ، قبل أن تغطي بقية المملكة المتحدة.

ألمح مكتب الأرصاد الجوية إلى طقس محبط وشيك في توقعاته طويلة الأجل، كما رصدت الأقمار الصناعية بأن هذا الشتاء هو الأسوء والأكثر برودة.

صور الاقمار الصناعية الجليدية الامطار

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