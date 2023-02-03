نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

بعد تحذيرها لأشهر طويلة بدأت منصة "نتفلكس" أخيرًا في فرض حملة على مشاركة كلمة المرور، وذلك في محاولة لدفع المزيد من الأشخاص للأشتراك في الخدمة.

فقد صرح المساهمين بـ Netflix الأسبوع الماضي ، أن هناك إجراءات جديدة ستضعها الشركة وتعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار" البريطانية.

من ضمن هذه الإجراءات إنه سيكون لمشتركي Netflix خيار دفع أموال إضافية كل شهر إذا كانوا يريدون مشاركة حسابهم مع أشخاص لا يعيشون معهم.

وفي الوقت نفسه ، سيتم إجبار الأشخاص الذين يستخدمون حسابات لا يدفعون مقابلها (سرًا أم لا) على تسجيل الدخول على أجهزتهم باستخدام شبكة WiFi المنزلية لصاحب الحساب مرة واحدة كل 31 يومًا، أو يمكن حظر حسابهم.

زعمت Netflix أن الأعضاء سيظلون قادرين على مشاهدة العروض والأفلام أثناء السفر ، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيعمل هذا عمليًا إذا كان على المستخدمين تسجيل الدخول في المنزل كل شهر.

إذا كنت شخصًا تتم مشاركة حسابه، ربما بواسطة شخص سابق يحتفظ بكلمة مرورك، فسيكون لديك أيضًا خيار فصله عن حسابك.

تتيح لك أداة جديدة على Netflix رؤية جميع الأماكن التي قمت بتسجيل الدخول إليها حول العالم، ما عليك سوى فتح تطبيق Netflix أو موقع الويب ، والتوجه إلى الإعدادات ، ثم الضغط على "إدارة الوصول والأجهزة".

وبالتالي ستتمكن من حذف الأشخاص من حسابك بنقرة زر واحدة.

تأتي القواعد الجديدة كجزء من تغيير كبير في Netflix ، والذي شهد انخفاضًا في أعداد المشتركين لأول مرة في العام الماضي.

يعتقد التنفيذيون في الشركة أن مشاركة كلمة المرور هي المسؤولة جزئيًا عن خسارة المستخدمين في العام الماضي ،

قالت الشركة: "مشاركة الحساب على نطاق واسع اليوم (أكثر من 100 مليون أسرة) تقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في Netflix وتحسينها ، فضلاً عن إنتاج أعمالنا".