عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

صدى البلد

بعد تحذيرها لأشهر طويلة بدأت منصة "نتفلكس" أخيرًا في فرض حملة على مشاركة كلمة المرور، وذلك في محاولة لدفع المزيد من الأشخاص للأشتراك في الخدمة.

فقد صرح المساهمين بـ Netflix  الأسبوع الماضي ، أن هناك إجراءات جديدة ستضعها الشركة وتعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار" البريطانية.

txt

يتلبس ويتاكل.. شابة تحصل على لقب جينيس بـ أكبر فستان من الكعك

txt

سيدة راحلة تبكي الملايين بـ رسالة لـ زوجها.. ماذا كتبت؟

من ضمن هذه الإجراءات إنه سيكون لمشتركي Netflix خيار دفع أموال إضافية كل شهر إذا كانوا يريدون مشاركة حسابهم مع أشخاص لا يعيشون معهم.

وفي الوقت نفسه ، سيتم إجبار الأشخاص الذين يستخدمون حسابات لا يدفعون مقابلها (سرًا أم لا) على تسجيل الدخول على أجهزتهم باستخدام شبكة WiFi المنزلية لصاحب الحساب مرة واحدة كل 31 يومًا، أو يمكن حظر حسابهم.

زعمت Netflix أن الأعضاء سيظلون قادرين على مشاهدة العروض والأفلام أثناء السفر ، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيعمل هذا عمليًا إذا كان على المستخدمين تسجيل الدخول في المنزل كل شهر.

إذا كنت شخصًا تتم مشاركة حسابه، ربما بواسطة شخص سابق يحتفظ بكلمة مرورك، فسيكون لديك أيضًا خيار فصله عن حسابك.

تتيح لك أداة جديدة على Netflix رؤية جميع الأماكن التي قمت بتسجيل الدخول إليها حول العالم، ما عليك سوى فتح تطبيق Netflix أو موقع الويب ، والتوجه إلى الإعدادات ، ثم الضغط على "إدارة الوصول والأجهزة".

وبالتالي ستتمكن من حذف الأشخاص من حسابك بنقرة زر واحدة.

تأتي القواعد الجديدة كجزء من تغيير كبير في Netflix ، والذي شهد انخفاضًا في أعداد المشتركين لأول مرة في العام الماضي.

txt

ما حقيقة مرض نجم المصارعة هالك هوجان؟

txt

فرحك في الجنة.. وفاة عروس بعد عقد قرآنها وقبل زفافها

يعتقد التنفيذيون في الشركة أن مشاركة كلمة المرور هي المسؤولة جزئيًا عن خسارة المستخدمين في العام الماضي ،

قالت الشركة: "مشاركة الحساب على نطاق واسع اليوم (أكثر من 100 مليون أسرة) تقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في Netflix وتحسينها ، فضلاً عن إنتاج أعمالنا".

نتفلكس كلمة المرور الخدمة Netflix

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

يتلبس ويتاكل.. شابة تحصل على لقب جينيس بـ أكبر فستان من الكعك

سيدة راحلة تبكي الملايين بـ رسالة لـ زوجها.. ماذا كتبت؟

تحرّش بها شقيقها.. بلوجر عراقية شهيرة يقتلها والدها خنقًا |ما القصة؟

ما حقيقة مرض نجم المصارعة هالك هوجان؟

فرحك في الجنة.. وفاة عروس بعد عقد قرآنها وقبل زفافها

فاجأها المخاض.. سائق ومسعف ينقذان سيدة حاملا ومولودها على الطريق ببني سويف

بلافتة وحديث نبوي.. رجل سعودي يعتذر من جيرانه في الشارع كله

هاجمها بشراسة .. كلب ينهي حياة صغيرة بطريقة مأساوية

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق في سعر اليورو عالميًا بعد رفع الفائدة بـ أوروبا

تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

10 كيلو في الشهر.. أفضل فواكه لخسارة الوزن

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص في القانون

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ