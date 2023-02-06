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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمام أصدقائها..أنفلونسر تلتقط أنفاسها الأخيرة بين فكي قرش

صدى البلد

التقطت صورة لـ فتاة مراهقة "انفلونسر" وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بين فكي  سمكة قرش ضخمة، فقد مزقتها السمكة حتى الموت.

كانت ستيلا بيري ، البالغة من العمر 16 عامًا ، في نزهة  مع اصدقائها في نهر سوان في أستراليا يوم السبت الماضي قبل الهجوم المشؤوم.

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سحرت الفتاة  بمنظر مجموعة من الدلافين وهي تسبح في الماء فقررت أن تقفز في الماء للعب معهم، ولكن كان هذا القرار تكلفته حياتها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

في ذلك الوقت قام الكائن المفترس الذي يُرجح أنه سمكة قرش الثور ، بالإمساك بساقها أمام رفاقها المذعورين ، وفقًا للسلطات.

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تم سحب ستيلا إلى الشاطئ من قبل الشهود الذين حاولوا إنقاذها لكنها ماتت بشكل مأساوي في مكان الحادث ، مما جعل هذا أول هجوم قاتل لسمك القرش على النهر منذ أكثر من 100 عام.

ومنذ ذلك الحين ، تكاثرت عبارات التكريم في تذكر المراهقة ، التي كانت لاعب هوكي وعداء موهوبًا، كما كانت صانعة محتوى "انفلونسر" على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

انفلونسر قرش سمكة الموت

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