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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الخوف والكوميكس.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بـ الزلزال

زلزال تركيا وتشعر
زلزال تركيا وتشعر به القاهرة ولبنان

شعر المصريون من مختلف المحافظات لمدة ثواني بـ  زلزال قوي أيقظ النائم وارعب من كان مستيقظًا.
 

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شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

وضرب الزلزال مصر بقوة ٧.٧ على مقياس ريختر، واستمر لعدة ثواني، ولكن كانت قوته قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
 

كعادة الأمور يستقبل المصريون الأخبار بالكوميكس، فكان استقبال لهذا الزلزال القوي بعدد من التعليقات الساخرة منها "السرير اتهز بياصحاني"، " يا رب يكون زلزال ومتلبستش "، " هو فيه زلزال ولا انا واكل زيادة".

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بينما سيطر الخوف على آخرون:"للأسف حسيت بالزلزال.. احساس صعب خوفت جدا ...مبقتش عارفة اعمل ايه اقوم اخلي العيال فيحضني وانا اصلا خايفة"، "انا خايف ارجع انام تاني".


 

ومازال هناك آخرون لم يشعرون بـ الزلازل مطلقًا، "ممكن إعادة لـ الزلزال".

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