بعد عصيانهن للكنيسة.. الفاتيكان يطرد راهبات متمردات من الدير الإيطالي

طرد الفاتيكان راهبتين بعد أن عصيا طلبًا بمغادرة دير عمره سبعة قرون على طول ساحل أمالفي الإيطالي، بحسب صحيفة ذا جاريان البريطانية.

وغادرت ماسيميليانا بانزا وأنجيلا ماريا بوناكال، المعروفتان في بلدة رافيلو الواقعة على قمة الجرف باسم "الراهبات المتمردة"، دير سانتا كيارا يوم السبت بعد تلقيهما خطابًا موقعًا من البابا فرانسيس يخبرهما أنهما أعفيان من "واجبات الرسامة المقدسة".

على مدى العقد الماضي، كان الدير- الموصوف بأنه يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ رافيلو- موطنًا لثلاث راهبات فقط: بانزا وبوناكال وماريا كريستينا فيوري، وهي راهبة تبلغ من العمر 97 عامًا تعيش هناك منذ 1955.

طلب من الثلاثة الانتقال إلى دير آخر بعد أن أجرى الفاتيكان فحصًا لممتلكاته المختلفة وخلص إلى أن هناك عددًا قليلاً جدًا من السكان في سانتا كيارا لضمان الحفاظ على المجتمع.

في رسالة من الفاتيكان ، قيل لبانزا وبوناكال إنهما "عصيا الكنيسة".

قال فابريو أديرني، محامي الراهبتان: "إنها في الأساس عقوبة".

عادت بانزا إلى منزل عائلتها في نولا، بالقرب من نابولي، حيث تستضيف مؤقتًا بوناكال، وهو في الأصل من الهند. واحتجت الراهبتان على النقل خوفًا من إغلاق الدير الذي تم بناء الكنيسة المجاورة له عام 1297.