الخميس.. بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 لمدة 15 يوماً متصلة بما فيها أيام الجمعة بدء من الخميس المقبل حتى الخميس 23 فبراير.

وستجري أعمال التظلم في ١٠ مراكز بالمحافظة وتبلغ رسوم التظلم للمادة الواحدة هي 35 جنيهاً .

كما شمل البيان التنبيه على أولياء أمور الطلاب أثناء تقديم التظلم بعدم اصطحاب أجهزة المحمول أثناء الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم مع التنبيه مشددٱ بعدم السماح بدخول مقر الاطلاع سوى للطالب وولي الأمر فقط كما ينبه مشددٱ على أولياء الأمور باتباع تعليمات الأمن والصحة والسلامة داخل مقر الاطلاع على سورة كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بشبين الكوم وأيضٱ التنبيه على أولياء الأمور بالالتزام التام بالتوقيت الزمني المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر الكنترول ومعه صورة ايصال السداد وصورة رقم جلوس الطالب وصورة من الطلب المقدم منه للتظلم موضح به عدد وأسماء المواد المتظلم منها.