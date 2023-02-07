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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طردان وإصابات وإنذارات.. بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول

صدى البلد

تفوق بيراميدز على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً  على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الـ17، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف بيراميدز في نهاية الشوط الأول عن طريق فخر الدين بن يوسف برأسية سكنت شباك طلائع الجيش.

 

وتم طرد مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش بعد تدخل متهور على وليد الكرتي ولم يستكمل المغربي وقام باتشيكو بدفع إسلام عيسي.

 

وتوقفت المباراة لعلاج محمد شحاتة لاعب فريق الجيش.

وتم طرد علي جبر بعد تدخل عنيف على لاعب الجيش قبل نهاية الشوط الأول.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - هشام محمد - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس

 

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