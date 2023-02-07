عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد..صور

صدى البلد

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني بعد اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، المنسق العام للبعثة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

كما تواجد الوفد الإداري لنادي ريال مدريد، في حضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا»، وطاقم التحكيم ومنسق المباراة، وذلك للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

وتحدد أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء غد الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

328679889_527191629402223_5777004563907765426_n-63e2998a3b4b0
328679889_527191629402223_5777004563907765426_n-63e2998a3b4b0
329354582_1539444959894713_6837899965172350973_n (1)-63e297404058a
329354582_1539444959894713_6837899965172350973_n (1)-63e297404058a
الاجتماع الفني-63e2989df0314
الاجتماع الفني-63e2989df0314
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط المهندس خالد مرتجي أحمد الطوخي علاء صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تحذير عاجل.. روسيا مهددة بـ زلزال مشابه للكارثة الطبيعية بـ تركيا وسوريا

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

ترشيحاتنا

محاضرة لكولر مع لاعبي الأهلي لشرح خطة مواجهة ريال مدريد

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في مدينة نصر.. صور

فراخ ميتة للبيع..القصة الكاملة لضبط دواجن فاسدة داخل مطعم سوري شهير بحلوان..صور

خالد الجندي: ملكيتنا للبيوت مزيفة والزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار.. فيديو

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

لمرضى السكر.. فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت

فيديو

ثلاثة زلازل بنفس الوقت في عدة دول| ماذا يحدث لكوكب الأرض؟

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ