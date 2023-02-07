تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد..صور

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني بعد اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، المنسق العام للبعثة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

كما تواجد الوفد الإداري لنادي ريال مدريد، في حضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا»، وطاقم التحكيم ومنسق المباراة، وذلك للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

وتحدد أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء غد الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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