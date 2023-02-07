وتستمر الزيارات.. سويسرا آخر الوافدين إلي تايوان

التقت رئيسة تايوان تساي إنج ون بوفد برلماني سويسري اليوم الثلاثاء، في تايبيه.

حيث سعى الجانبان إلى مزيد من التعاون والتبادلات لتعزيز الشراكة الديمقراطية ومواجهة التوسع الاستبدادي. بالإضافة إلى ذلك، شدد النائب السويسري الزائر فابيان مولينا على ضرورة حل الخلافات والتوترات بين تايوان والصين من خلال الحوار السلمي. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

كما قال رئيس مجموعة الصداقة التايوانية بالبرلمان الفدرالي السويسري، إن سويسرا ستعمل كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي هذا العام والعام المقبل على تحمل عبء السلام العالمي.

وأكد، أنه ينبغي حل الخلافات بين تايوان والصين من خلال الحوار السلمي.

ومن جانبها، عبرت تساي إنج ون عن شكرها البالغ لكل الأصدقاء الذين يدعمون تايوان. مؤكدة، أن تايوان وسويسرا شركاء متشابهين في التفكير ويتقاسمون قيم الديمقراطية والحرية.

وصرحت، أن الدولتين يعتمدون على التجارة الخارجية كاتجاه لهم، ومن حيث التنمية الصناعية، يتمتع الجانبان بمزايا تكميلية.