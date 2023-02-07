عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وتستمر الزيارات.. سويسرا آخر الوافدين إلي تايوان

صدى البلد

التقت رئيسة تايوان تساي إنج ون بوفد برلماني سويسري اليوم الثلاثاء، في تايبيه.

حيث سعى الجانبان إلى مزيد من التعاون والتبادلات لتعزيز الشراكة الديمقراطية ومواجهة التوسع الاستبدادي. بالإضافة إلى ذلك، شدد النائب السويسري الزائر فابيان مولينا على ضرورة حل الخلافات والتوترات بين تايوان والصين من خلال الحوار السلمي. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

كما قال رئيس مجموعة الصداقة التايوانية بالبرلمان الفدرالي السويسري، إن سويسرا ستعمل كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي هذا العام والعام المقبل على تحمل عبء السلام العالمي.

وأكد، أنه ينبغي حل الخلافات بين تايوان والصين من خلال الحوار السلمي.

ومن جانبها، عبرت تساي إنج ون عن شكرها البالغ لكل الأصدقاء الذين يدعمون تايوان. مؤكدة، أن تايوان وسويسرا شركاء متشابهين في التفكير ويتقاسمون قيم الديمقراطية والحرية.

وصرحت، أن الدولتين يعتمدون على التجارة الخارجية كاتجاه لهم، ومن حيث التنمية الصناعية، يتمتع الجانبان بمزايا تكميلية.

التجارة الخارجية الخارجية البرلمان الوافدين التوترات مجلس الأمن الدولي جلوبال تايمز تايوان والصين رئيسة تايوان تساي إنج ون تايوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

تنبأ بكارثة تركيا.. باحث هولندي يتوقع زلزالا مدمرا في 3 دول جديدة

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سارة.. الفرنسيون يكشفون عن سقوط وشيك لـ زيلينسكي

خالد الجندي: لا توجد وسيلة في العالم تتنبأ بالزلازل ولا قوة تمنعها

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بعد كسرها المليون .. سعر ومواصفات فيات 500X موديل 2023

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

إحساس بالخطر.. إسرائيل تزيد عدد تصاريح حمل السلاح بمقدار 5 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

بآلاف الجنيهات.. سعر خرافي لإطلالة أحلام الشامسي الأخيرة

بالدولار والمصري.. لن تتخيل سعر الفستان الأبيض لـ أصالة نصري

فيديو

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ