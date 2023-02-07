اليابان تسعى لإعادة علاقتها مع روسيا .. وموسكو ترفض

طالب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، بعودة "الأقاليم الشمالية" التي تسميها روسيا "جزر الكوريل الجنوبية"، قائلا، إنه لن يتم إبرام معاهدة سلام مع روسيا إلا بعد حل النزاعات القائمة على الأراضي الإقليمية.

ومن جانبها ردت موسكو، بأن الأمر لن يتم مناقشته الآن. وذلك حسبما ذكر موقع أخبار الصين.

وقال وزير الخارجية الياباني لين فانج تشنج اليوم في مؤتمر صحفي، إن طوكيو لا تزال ملتزمة بإبرام معاهدة سلام مع روسيا وتأمل في استئناف التبادلات الشعبية والثقافية في أقرب وقت ممكن.

وأكد كيشيدا في مؤتمر "يوم الإقليم الشمالي" لليابان، أنه في سياق "الغزو" الروسي لأوكرانيا، فإن العلاقات اليابانية الروسية "في مأزق". لكنه أضاف، أن طوكيو ملتزمة بسياستها الخاصة بإبرام معاهدة سلام مع روسيا بعد حل النزاعات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن كيشيدا أكد في خطابه السياسي في 23 من الشهر الماضي، أنه لا يزال ملتزما بالتفاوض مع روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

ومن جانبه قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي بيسكوف، إن اليابان بادرت بالتعاون مع الدول غير الصديقة لروسيا. ولم تكن بناءة في علاقتها مع روسيا.