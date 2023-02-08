18 ألف سيارة.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة في يناير

اعلن مجمع التأمين الاجباري ، عن تقرير جديد عن اعداد السيارات في مصر بالتعاون مع المرور المرخصة نتيجة مبيعات المركبات الزيرو في يناير 2023 .

ووضح التقرير مجمع التأمين الاجباري أن عدد المركبات التي تم ترخيصها فى مصر خلال يناير 2023، تبلغ 18.683 ألف مركبة زيرو .

وتاتى خريطة توزيع السيارات المرخصة فى مصر كالتالى :

- عدد 1558 مركبة موديل 2020.

- عدد 3486 مركبة موديل 2021.

- عدد 8859 مركبة موديل 2022.

- عدد 4780 مركبة موديل 2023.

أما السيارات الملاكي التي تم ترخيصها كسيارات زيرو في يناير الماضي , فشملت 6165 سيارة. وجاءت كالتالي :

- عدد 100 سيارة موديل 2020.

- عدد 103 سيارة موديل 2021.

- عدد 3316 سيارة موديل 2022.

- عدد 2646 سيارة موديل 2023.

أما الدراجات النارية, فتم ترخيص 10.180 دراجة جديدة في يناير الماضي تتضمن:

- عدد 1393 دراجة موديل 2020.

- عدد 3222 دراجة موديل 2021.

- عدد 4803 دراجة موديل 2022.

- عدد 762 دراجة موديل 2023.

أما سيارات النقل, فشملت 1506 سيارة نقل جديدة في يناير الماضي وتوزعت كالتالي :

- عدد 17 سيارة موديل 2020.

- عدد 77 سيارة موديل 2021.

- عدد 462 سيارة موديل 2022.

- عدد 949 سيارة موديل 2023.