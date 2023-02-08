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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستكون صعبة على الطرفين

حارس ريال مدريد السابق: مباراة الملكي أمام الأهلي ستكون صعبة على الطرفين

سيزار سانشيز حارس
سيزار سانشيز حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق

أكد سيزار سانشيز حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن مباراة الملكي أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ستكون صعبة على الطرفين.

وتابع سانشيز في تصريحات مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أي مباراة في الأدوار الإقصائية تكون صعبة وليست سهلة مهما كانت الفروق".

وأضاف حارس الملكي السابق: "الأهلي سيكون لديه طموح كبير من أجل التأهل إلى نهائي البطولة، ونفس الأمر للميرنجي مع كارلو أنشيلوتي الذي يرغب في تحقيق اللقب".

وقال: "أتمنى أن تكون الغيابات عن ريال مدريد غير مؤثرة على الفريق، خاصةً كريم بنزيما مهاجم الفريق الذي يعد أبرز غياب، ولكن أعتقد أن هناك تحضيرًا من المدير الفني لتفادي المشاكل".

واختتم حارس ريال مدريد السابق: "لم أتابع الأهلي في المباراتين السابقتين، ولكنه من أحد الأندية الكبرى وليس من الفرق السهلة، وتلك المباراة سوف يتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة".

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