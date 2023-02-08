الوليد بن طلال يكافئ لاعبي الهلال بمبلغ ضخم بعد الفوز على فلامنجو

في كأس العالم للأندية

قرّر الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال السعودي توزيع مكافأة ضخمة على لاعبي الهلال لعد الصعود لنهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال الفوز على فلامنجو البرازيلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً".

وأضاف الوليد: "وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب".

وأكمل الوليد: "وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".