عادل عبد الرحمن: الأهلي يلعب كرة مُقاربة لريال مدريد..وأتوقع تأهل الأحمر.. فيديو

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، إن منتخب المغرب، أعطى الدفعة للفرق العربية والتأكيد على القدرة في تحقيق الانتصارات رغم قوة المنافسين، وهو ما حققه الهلال السعودي على فلامنجو البرازيلي.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهلال استحق التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، والأهلي أيضًا قادر على ذلك.

وأشار إلى أن خسارة ريال مدريد من ريال مايوركا، ليست في صالح الأهلي، خاصة وأن الفرق الكبرى من الصعب أن تخسر مباراتين متتاليتين، موضحًا أن الأهلي يلعب كرة مُقاربة لكرة الملكي.

وأوضح أن الأهلي وريال مدريد، يلعبان دائمًا على الفوز، لذلك من الصعب أن يُغير الأحمر استراتيجيته ويتحول من فريق يُهاجم إلى دفاعي بحث، خوفًا من الهزيمة، إلا أنه سيلعب باتزان ويُغلق مفاتيح اللعب القوية للمنافس.

وعن تشكيل الأهلي المتوقع، قال عادل عبد الرحمن، إن مارسيل كولر كسويسري مدرب نمطي لا يُفضل التغيير في تشكيل الفريق، مشددًا على ضرورة تحفظ الأهلي وعدم ترك مساحات للمنافس الذي يتمتع لاعبيه بالسرعات.

واختتم تصريحاته «أتمنى فوز الأهلي على ريال مدريد، وإذا انتهى الشوط الأول بالتعادل سيتمكن الأهلي من التأهل إلى نهائي مونديال الأندية ومواجهة الهلال السعودي».