عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن: الأهلي يلعب كرة مُقاربة لريال مدريد..وأتوقع تأهل الأحمر.. فيديو

الاهلي
الاهلي

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، إن منتخب المغرب، أعطى الدفعة للفرق العربية والتأكيد على القدرة في تحقيق الانتصارات رغم قوة المنافسين، وهو ما حققه الهلال السعودي على فلامنجو البرازيلي.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهلال استحق التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، والأهلي أيضًا قادر على ذلك.

وأشار إلى أن خسارة ريال مدريد من ريال مايوركا، ليست في صالح الأهلي، خاصة وأن الفرق الكبرى من الصعب أن تخسر مباراتين متتاليتين، موضحًا أن الأهلي يلعب كرة مُقاربة لكرة الملكي.

وأوضح أن الأهلي وريال مدريد، يلعبان دائمًا على الفوز، لذلك من الصعب أن يُغير الأحمر استراتيجيته ويتحول من فريق يُهاجم إلى دفاعي بحث، خوفًا من الهزيمة، إلا أنه سيلعب باتزان ويُغلق مفاتيح اللعب القوية للمنافس.

وعن تشكيل الأهلي المتوقع، قال عادل عبد الرحمن، إن مارسيل كولر كسويسري مدرب نمطي لا يُفضل التغيير في تشكيل الفريق، مشددًا على ضرورة تحفظ الأهلي وعدم ترك مساحات للمنافس الذي يتمتع لاعبيه بالسرعات.

واختتم تصريحاته «أتمنى فوز الأهلي على ريال مدريد، وإذا انتهى الشوط الأول بالتعادل سيتمكن الأهلي من التأهل إلى نهائي مونديال الأندية ومواجهة الهلال السعودي».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : لا تفكر في اقتراض المال

إعلامي يكشف موقف أفشة من مباراة الأهلي وريال مدريد.. تفاصيل

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : الذهاب إلى مكان رومانسي

موقف كهربا النهائي من مباراة الأهلي وريال مدريد .. تفاصيل

هل يجوز عمل الوشم لإخفاء الحروق؟ واعظة بالأزهر ترد

8000 شخص.. حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على وزنك.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

احترس.. أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع في الشتاء

في دقيقتين.. طريقة عمل السحلب الجاهز

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

فيديو

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

الرصيف تشقق والسور وقع.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ