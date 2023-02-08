سحب تراخيص القنوات المتجاوزة للقانون.. قرارات رادعة لضبط المشهد الإعلامي في مصر

تبذل الدولة ومؤسساتها كافة الجهود لمكافحة فساد إعلام غير المهني والذي يبث الكذب وينشر الإشاعات والتجاوزات، وبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس تقارير لجنتي الرصد والشكاوى الخاصة بتجاوزات البرامج والقنوات الرياضية في الفترة الأخيرة.

كرم جبر

5 قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام

وبحث المجلس في اجتماعه، الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، داخل ماسبيرو، "بشكل مغلق واقتصر الحضور على أعضائه"، عددا من الشكاوى الواردة إليه بشأن التجاوزات التي حدثت خلال الأيام الماضية ببرامج وقنوات رياضية، حيث رصد بها تجاوزات وخروقات.

كما ناقش الأعلى الإعلام تقرير لجنة الرصد بشأن التجاوزات التي جاءت بالشكاوى وغيرها، وفي ضوء هذه التقارير وما انتهت إليه، أصدر المجلس مجموعة من القرارات المهمة لضبط المشهد الإعلامي.

وأعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن قرارات هامة بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي والبرامج والقنوات الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة حول ذلك، والتي كانت كالآتي:

سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون.

اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات.

مطالبة القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

الأعلى للإعلام لا يستهدف شخصا بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك الكثير من التجاوزات التي تمارس في الإعلام الرياضي، مضيفًا أنه تم رصد تلك التجاوزات من خلال لجان التحقيق في المجلس وعن طريق متابعة القنوات الفضائية وردود أفعال الرأي العام.

وأشار كرم جبر خلال مؤتمر صحفي، إلى أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام اجتمعوا لدراسة ما يحدث في الإعلام الرياضي من تجاوزات تم رصدها، مؤكدا أن المجلس مستمر في الانعقاد غدًا وبعد الغد في بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة، مضيفًا أن كثرة تلك التجاوزات حتمت على المجلس ضرورة التدخل العاجل والفوري.

وأوضح جبر، أن المجلس تدخل الآن بعد انتهاء مهلة تسوية الخلافات القائمة في الوسط الرياضي، حيث كان المجلس في بداية الأمر ينتظر أن يتفاعل الوسط الرياضي بعضه البعض للوصول إلى حلول لتلك المشكلات والخلافات ولكن هذا الأمر لم يحدث، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يتدخل في الأمر المتعلق به وهو ضبط المشهد الإعلامي، وسنقوم بمتابعة كل ما يحدث وسنبادر باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه أي خروقات من الآن، وقد تصل العقوبات إلى حد سحب ترخيص القناة التي تقوم بتجاوزات.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا نطالب جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن تلتزم الحيادية وأن تبتعد عن بث الكراهية التي أصبحت تسود الوسط الإعلامي والتي تنعكس على الشباب وتنذر بخطر حقيقي، مضيفًا أن على جميع العاملين بالوسط الرياضي بتحمل المسئولية لأننا وصلنا إلى حافة الخطر.

وأكد كرم جبر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يتوانى عن اتخاذ قرارات لضبط المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن لجان المجلس ستبدأ على الفور من اليوم برصد البرامج الليلية وسيجتمع المجلس غدًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة التي سيتم تطبيقها على الجميع، ولا نعمل لمصلحة أحد.

المجلس الأعلى للإعلام

بث الكراهية والتعصب

وطالب القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بالتوقف الفوري عن بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد الحكام والخوض في السمعة والسيرة الشخصية والذاتية وانتهاك الحرمات، مضيفًا أن المجلس يستهدف الوصول إلى الإعلام النظيف الذي يدخل كل البيوت لنكون مطمئنين على أولادنا.

وأوضح أنه على الجميع إعلاء القيم والمبادئ، مضيفاً “سوف نجتمع غدًا مع كل الجهات والهيئات المسئولة عن الرياضة في مصر لأنه على الجميع تحمل مسئولياته، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تحميل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده مسئولية كل ما يحدث في الشأن الرياضي، رغم أن المجلس مسئول فقط على المشهد الإعلامي”.

وضرب رئيس المجلس مثلًا بلجنة القيم والأخلاق الموجودة في اتحاد الكرة، مؤكدًا أن اللجنة مجمدة ولم يتم تشكيلها رغم أهمية دورها المنوط بها في التصدي لكافة الممارسات غير الأخلاقية سواء داخل الملعب أو خارجه سواء كانت أزمات تتعلق بالجماهير أو الأعبين أو حتى التصريحات عقب المباريات في القنوات التلفزيونية، مضيفًا أنه يجب على اللجنة أن تقوم بدورها في التصدي للمخالفات لأنها تتملك حق توقيع عقوبات على المخالفين ابتداءً من الإيقاف والغرامة والشطب والهبوط للدرجة الثانية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقابتي الصحفيين والإعلاميين ولجان اتحاد الكرة، والشباب والرياضة بمجلس النواب والجهات المسئولة بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الوسط الرياضي، الذي وصل إلى حد ممارسات فوق الوصف.

وأشار إلى أن المجلس دوره ضبط المشهد الإعلامي، ويجب تكاتف الجميع من كل الجهات المسئولة لمكافحة ما يحدث من ممارسات غير سليمة، وأعلن عن أن المجلس سيبدأ في إجراءات ضد الكتائب الإلكترونية الممولة التي تسئ للوسط الرياضي أكثر من البرامج الرياضية، وسنقوم بإبلاغ النائب العام حول هذه الكتائب واليوتيوب والفيس بوك التي ترتكب جرائم سب وقذف.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أننا وصلنا إلى حالة من الخطر لم يكن ينبغي الوصول إليها من الأساس، وإنما نرغب في الوصول إلى وسط رياضي نظيف وسليم يرفع شأن الرياضية المصرية، لأن الحرب الواقعة حاليًا تهدر قيمه الرياضة المصرية، مضيفًا أننا نطالب الإعلام الرياضي بالتكاتف حول دعوتنا النبيلة والشريفة التي تستهدف إصلاح الوسط الرياضي بالكامل.

من جانبه قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام يجب أن يؤدي كل الخدمات المعلوماتية وكل الحقائق التي تنير الطريق لكل المواطنين والخدمات وكل الرسائل الإعلامية التي تحدد سياسات الدولة في كافة المجالات سواء في الخدمات أو الأمن العام أو الإعلام وهكذا وسياسات الدولة في كل المسارات التي تحقق الأمن والاستقرار والسكينة وتزيد من وعي المواطن والجمهور.

وأضاف العالم - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رسائل الإعلام تختلف مصداقيتها من مرحلة لأخرى وكلما كانت رسائل الإعلام صادقة وحقيقية وتتابع الشأن العام بموضوعية ودقة كلما كان لها درجة من المصداقية، وكلما كانت انفعالية عاطفية فلا تحظى بثقة الرأي العام لذلك يجب على وسائل الإعلام أن تكون صادقة وموضوعية ومنطقية.

واختتم أنه يجب مواجهة الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بالرد عليها وضحضها وتزليلها وتقديم الحقائق الموضوعية التي ترد وتفند هذه الشائعات.