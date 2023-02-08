التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ ١٨ من ستر وعافية بالبحيرة|شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا مفصلا، عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي المرحلة ال ١٨ من ستر وعافية، بمشاركة جمعية أبو العينين.





وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الثامنة عشر من قوافل "ستر وعافية" لأهالي قرى (بويط - نظارة المنيا - نظارة سماديس) وتوابعهم بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة بمشاركة أكثر من ١٥ كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطى ١٥ألف مستفيد من خلال ٢٠٠٠ متطوع وتنفيذي.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

