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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر يقرر استمرار الاجتماعات لاتخاذ قرارات للحد من تجاوزات الإعلام الرياضي

كرم جبر
كرم جبر

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن مصر منذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة قد اتخذت قرار أن لا للفوضى وكل شيء سوف يسير بنظام، وأن مصر مؤخرا تسير على خط واضح وهو لا للفوضى ولا للعشوائية ولا للتجاوزات.

 

وأوضح يوسف الحسيني خلال تصريحات له في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر  أكد أن المجلس بكامل أعضائه مستمر في اجتماعه الذي بدأ بالأمس ولمدة يومين إضافيين، لبحث التجاوزات المستمرة في القنوات الفضائية، والإعلام الرياضي وبرامجه.

 

إرسال التجاوزات للنائب العام

 

وأشار يوسف الحسيني إلى أن السيد كرم جبر قد أرسل كل التجاوزات إلى مكتب النائب العام، معلقا: "كله بالقانون ومفيش حد فوق القانون واليغلط هيتعاقب"، متابعا أن السيد كرم جبر تدخل بعد انتهاء أمل تسوية خلافات قائمة الأن بالوسط الرياضي، وهي محاولات للحد من التجاوزات التي تم رصدها مؤخرا وهذا ما دعي لاستمرار إنقاد المجلس لليومين القادمين وبحضور كافة الجهات المختصة وسوف يتم اتخاذ قرارات عاجلة ضد أي تجاوزات في أي قناة فضائية، معلقا: "المسألة مفيهاش هزار توبوا يرحمكم الله".

كرم جبر الإعلامي يوسف الحسيني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النائب العام الإعلام الرياضي

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