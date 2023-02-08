سحب تراخيص القناة.. كرم جبر: سنواجه تجاوزات الإعلام الرياضي بكل حسم|فيديو

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيكون هناك اجتماع اليوم يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجنة الانضباط باتحاد الكرة، ورئيس اتحاد الكرة، للاتفاق على وضع ضوابط هامة للإعلام الرياضي.

وقال كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إنه سيكون هناك حتى رقابة على السوشيال ميديا والفيديوهات الموجودة على الصفحات.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كثيرًا من الشكاوي التي تم تقديمها للمجلس، هي قضايا سب وقذف، وهي قضايا منظورة أمام القضاء المصري، والنيابة العامة، حتى أنه حاولنا ترك الوسط الرياضي حتى يعالج مشاكله.

وأشار كرم جبر إلى أنه خلال الفترة الأخيرة وجدنا ما ينذر بالخطر الشديد، مع وجود حالة احتقان موجودة بين الجماهير، حتى أن البعض حاول اختزال المشاكل في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أمر خاطئ.

سحب ترخيص القناة

واستكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصريحاته قائلاً: إن المجلس لديه أدوات تمكّنه من غلق المواقع الإلكترونية، وسنواجه التجاوزات الشديدة بتحويل الأمر لنقابة الإعلاميين وسحب ترخيص القناة.