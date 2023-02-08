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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

بانشو أتعس قط في
بانشو أتعس قط في العالم

"أتعس قط في العالم" بهذا اللقب اشتهر القط “بانشو” يبلغ من العمر 13 عاما ويعيش في مدينة مايزورو باليابان. 

ورغم أن متابعي أتعس قط في العالم أطلقوا عليه هذا اللقب نظرا لـ تعبيراته الكئيبة  وعينيه المتدليتين إلا أن “بانشو” استحوذ على قلوب الكثيرين. 

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أتعس قط في العالم 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أوضحت مالكة القط بانشو، أكيرا مايزورو، أنه على الرغم من مظهره التعيس إلا أنه في الحقيقة قط سعيد جدا. 

 

وأضافت مالكة أتعس قط في العالم: “الجميع يحب بانشو وهو يحبهم، إنه يتعامل بشكل جيد مع الجميع ويلتقط الصور معي ببساطة حتي عند استيقاظه، وهو قطط مدلل جدا”. 

 بانشو أتعس قط في العالم
 بانشو أتعس قط في العالم
 بانشو أتعس قط في العالم

 

وفي موقف طريف سابق، اقتحمت قطة مؤتمر صحفي للبرازيلي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني،  فينسيوس جونيور أثناء حديثه عن مباراة السامبا وكرواتيا، في إطار منافسات كأس العالم 2022 بقطر حيث ظلت القطة تجلس على المنضدة أمام فينسيوس جونيور، وسط ضحكات من اللاعب.

اقتحام قطة مؤتمر صحفي

 

 

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