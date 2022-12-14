هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

منذ أكثر من 20 عاما بدأت علاقة صداقة ومحبة لم تنته بين الرجل الأربعيني أحمد عبد الغفار، وأشهر قط أثار نفوقه حزنا خلال الساعات القليلة على السوشيال ميديا “مشمش” والذي عاش سنوات أحسن فيها صاحبه رعايته في فترتي الصحة والمرض معبرا عن حبه وتقديره لصديق مرحلة الثانوية إلى جميع المراحل التي تبعتها من دراسة وعمل وزواج وأبوة.

«كل مرحلة وليها صاحب بس انت صاحبي في كل المراحله، هتوحشني ياصاحب عمري، إنتا في نظرهم مجرد قط بس عندي ربنا يعلم أهم من كل البني آدمين اللي عرفتهم».. بهذه الكلمات عبر الرجل الأربعيني الذي أثار اهتمامه ووداعه لقطه الأليف الذي نفق عن عمر الـ 20 عاما حالة حزن إثر معاناته من أمراض الشيخوخة مؤخرا، مثل: "الجفاف وأمراض الكبد والكلى والعمى".

قبل ساعات من نفوق القط مشمش كتب “أحمد عبد الغفار” عبر صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”: “الناس اللي بتبعتلي تطمن على مشمش، الحالة صعبة، ادعوله درجة حرارته ٣١ وهى المفروض تكون ٣٧، ودخل في مرحلة جفاف وقطع الأكل والشرب غير تعب الكبد والكلى، الدكتور حاتم متاخرش أول لما كلمته وجالي علقنا له محاليل وحقن وكمادات مية سخنة رفعنا الحرارة شوية وشغلتله الدفاية ربنا يستر لحد بكرة ادعوله”.

وداع أحمد عبد الغفار للقط العشريني "مشمش" يأسر القلوب

القط مشمش

وبعد ساعات من نفوق القط مشمش كتب “ أحمد عبد الغفار”: “عارف إنك هاتشهدلي عند ربنا وهاتقوله أني أكرمتك لآخر يوم وحتى لما كبرت وعجزت واتعميت واسنانك وقعت ومابقتش تقدر تاكل لوحدك ولا بتنضف نفسك، كنت بأكلك بأيدي وانضفك وأديك العلاج بكل نفس راضية، ولما كانوا عاوزني أديك حقنة الرحمة وأنا رفضت وقولتلهم أنا اللي بخدمك وأنا راضي ولو عشت ٢٠ سنة كمان والله كنت هافضل أخدمك بس ربنا اختار إنه يريحك، مع السلامة ياصاحبي”.

يعد “مشمش” والذي كان هدية من الشقيق الأكبر لأحمد في مرحلة الثانوية، أشهر قط على السوشيال ميديا حاليا، كما يعتبر أحد القطط المعمرة بالوطن العربي ونفق عن عمر 20 عاما - يعادل 96 عاما عند الإنسان- معتبرا أن زرع حب الحيوانات في أولاده إنجازا كبيرا، معلقا في وقت سابق: “أحسن انجاز عملته في تربية ولادي اني طلعتهم بيحبوا الحيوانات”.

وداع أحمد عبد الغفار للقط العشريني "مشمش" يأثر القلوب

مشمش وصاحبه

وأشار أحمد عبد الغفار عن علاقته بقطه الشهير “مشمش” في وقت سابق: «الناس كلها بتجيب لابنها قط عشان يربيه لكن أنا حصل العكس، جبت للقط بتاعي ابني يربيه، أنا كان مشمش عندي من قبل ما أتجوز بحوالي 10 سنين، يعني لما ربنا رزقني بمازن كان مشمش عنده حوالي 12 سنة يعني مشمش هو اللي ربى مازن، مش مازن اللي رباه، وكان أد المسؤولية».

وداع أحمد عبد الغفار للقط العشريني "مشمش" يأسر القلوب

واختتم الرجل الأربعيني في منشور بعد نفوق قطه الشهير “مشمش”: علاج مشمش موجود لو حد محتاجه لأي قط تعبان يبعتلي يأخده”.

وداع أحمد عبد الغفار للقط العشريني "مشمش" يأثر القلوب

وداع أحمد عبد الغفار للقط العشريني "مشمش" يأسر القلوب