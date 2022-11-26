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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. قطة تساعد صاحبها في أعمال الكهرباء بكولومبيا

شاهد أول قطة تعمل
شاهد أول قطة تعمل في مهنة كهربائي |فيديو

على الرغم من أن القطط مخلوقات غريبة الأطوار إلا أنهم في بعض الأوقات يظهرون حلاوة ولطف يجعل قلبك يتعلق بهم في لحظة واحدة.

في أحد هذه السلوكيات غير العادية، ظهرت إحدى القطط تقلد كهربائيًا في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

قطة تساعد كهربائي 

في الفيديو الذي شاركه مستخدم كولومبي على تويتر يدعى Madeyousmile، يمكن رؤية قطة تقوم بمساعدة كهربائى في عمله.

كانت القطة تمد جسدها لمراقبة السقف ثم تستخدم مخلبها لاحقًا للتحقق من الفتحة الموجودة في السقف مع كشف أسلاك الإضاءة.

بدا الرجل مبتسمًا بسبب تصرفات القطط الغريبة وهو يربط الأسلاك، وهي تحاول مساعدته دون أن تفهم أي شيء عن الكهرباء.

القطط كولومبيا منوعات كهرباء كهربائى

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