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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلاح سيف المبارزة يشاركن بكأس العالم في أسبانيا

صدى البلد

يشارك المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للسيدات بكأس العالم، والتي تستضيفه مدينة برشلونة الاسبانية في الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: ناردين إيهاب وآية شريف وهنا عراقي وسلمى طارق.

وتقام منافسات الفردي على مدار يومين حيث تنطلق في اليوم الأول المجموعات والأدوار الغير رئيسية بينما تقام في اليوم التالي أدوار خروج المغلوب الرئيسية، وفي اليوم الأخير تقام منافسات الفرق.

وتشهد منافسات الفردي مشاركة 301 لاعبة، بينما ضمت قائمة الدول المشاركة في منافسات الفرق 34 دولة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة يحتل المركز ال 13 في التصنيف الدولي.

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