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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاضات تلاحق سوق الذهب والدولار يكسر الـ 30 جنيهًا.. ورسالة مهمة من الأرصاد للمواطنين|خدمات تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم. 

فرصة للشراء| سلسلة انخفاضات تلاحق أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1954 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1710 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1466 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 13680 جنيها. 

اسعار الذهب اليوم

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 8 فبراير

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.33 جنيه للبيع، و30.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.49 جنيه للبيع، و32.37 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.39 جنيه للبيع، و37.27 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.08 جنيهات للبيع، و8.05 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 99.20 جنيه للبيع، و98.86 جنيه للشراء.
 

الأرصاد توجه رسالة مهمة للمواطنين
 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: “نشهد اليوم، الأربعاء، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث شهدنا أمس، الثلاثاء، وأمس الأول، الاثنين، حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط ومع حركة المنخفض الجوي تجاه بلاد الشام، بدأ يؤثر على الحالة الجوية ويجعلها في تحسن، خصوصا أنه كان هناك نشاط للرياح أمس سورعتها وصلت إلى 50 كم/الساعة، ما يجعلنا نشعر أكثر بالتقلبات الجوية وبرودة الطقس، ولكن من اليوم نشعر باعتدال بسرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح تجعلنا نشعر بالتحسن النسبي بالطقس، ولكن تظل درجات الحرارة منخفضة”.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه مع دخول فترات الليل نبدأ نشعر بالانخفاض مرة أخرى بدرجات الحرارة، ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا بشكل كبير، خصوصا في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، حيث يكون الطقس شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، ويتكون الصقيع على المزروعات بفترات الليل بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة لـ1 تحت الصفر و2 تحت الصفر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترات النهار تسجل 16 درجة مئوية لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ونشعر بالبرودة خلال فترات الصباح الباكر، وخلال فترات الظهيرة والتقدم بساعات النهار نشعر بالأجواء المائلة للبرودة على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما نشهد أجواءً معتدلة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

  • القاهرة 16 - 10
  • الإسكندرية 16 - 10
  • الإسماعيلية 17 - 9
  • مطروح 15 - 9
  • شرم الشيخ 19 - 13
  • أسوان 20 - 9
  • قنا 18 - 7
     

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 فبراير

كما استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8  فبراير 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل  6.5  جنيه للكيلو

البطاطس 4.5  جنيه للكيلو

البصل .7 جنيهات للكيلو

الكوسة  6 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان 5 جنيهات للكيلو

الملوخية 12 جنيها للكيلو

الخيار 6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة:

البرتقال 7 جنيهات للكيلو

الجوافة 9 جنيهات للكيلو

الفراولة 9 جنيهات للكيلو

الكنتالوب 10 جنيهات للكيلو

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