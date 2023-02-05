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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يكسر الـ 30 جنيهًا.. والذهب عيار 21 يسجل 1.720 جنيهًا.. وآخر مستجدات حالة الطقس|خدمات تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم. 

 

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غدر الشتاء|الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

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مستشار "التموين" يوجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. ومفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21|تفاصيل


 
عيار 21 بـ 1.720 جنيه.. انخفاض في أسعار الذهب اليوم الأحد
 

وقدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد  5 فبراير 2023.

 

أسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب عيار 18 سجل 1.474 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1.720 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1.966 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 13.760 جنيها.
 

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.24 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو 

سعر اليورو 33.26 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 37.42 جنيه للشراء و 37.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي 8.05 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 99.20 جنيه للشراء و 99.54 جنيه للبيع.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-2-2023
 

كما استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 5-2- 2023.
 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 12 جنيها

الكوسة 8  جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الباذنجان 7  جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال 7 جنيهات

الكانتلوب 10 جنيهات

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 9 جنيهات
 

الأرصاد توجّه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين


فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد بعض التقلبات في الأحوال الجوية، نتيجة منخفض جوي، مع وجود نشاط في حركة الرياح الذي يصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، وسيكون مثيرًا للرمال والأتربة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط تشهد اليوم اضطرابًا شديدًا، مؤكدة أنه سيكون غير مهيأ للملاحة البحرية، وسترتفع الأمواج ما بين 4 و5 أمتار. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار ستزيد عن الأيام الماضية، وستصبح أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على محافظات شمال الوجه البحري، مع توقعات باستمرارها غدًا الإثنين.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 21 - 12

الإسكندرية 19 - 11

الإسماعيلية 21 - 11

مطروح 18 - 12

شرم الشيخ 20 - 15

أسوان 22 - 12

قنا 23 - 8

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى

الرياض 25 - 14

أبوظبي 22 - 18

أنقرة 3  - 2

لندن 9 - 1

واشنطن 11 - 3

باريس 9 - 2

بكين 7 -4
 

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