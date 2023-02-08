عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال حفل الختام والتكريم

مواهب لا تترك| وزير الأوقاف يزف بشرى للفائزين في المسابقة العالمية للقرآن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجميع في خدمة القرآن الكريم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن الكريم.

المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن

وأضاف وزير الأوقاف خلال حفل ختام المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن الكريم، الأربعاء، أن المسابقة عظيمة وعريقة لأنها في خدمة كتاب الله عز وجل، وتقدم للعالم كله نخبة من خيرة القراء، وسيتم التنسيق في الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماد الأوائل المتميزين والاستعانة بهم في التلاوات الخارجية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة شهدت تميزا من المتسابقين في جميع فروعها، مشيرًا إلى أن هناك من يحفظ القرآن بأرقام الصفحات والآيات وأول كلمة في الصفحة وآخر كلمة، وهذه المواهب يجب ألا تترك هكذا.

وانطلقت صباح السبت الماضي، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية، بمشاركة 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان".

وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، 108 متسابقين من مختلف دول العالم، بإجمالي جوائز  2 مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، السبت الماضي، أنه كلما ازداد المتطاولون عليه كلما زاد اهتمامنا به والعناية به وإكرام أهله وازداد عدد الباحثين فيه وزاد عدد حفاظه وقرائه وأيضا يزيد عدد المؤمنين، فهو كتاب الله الذي يحثنا على الصبر الجميل والدفع الجميل والصفح الجميل فهو يرشدنا على كل ما هو جميل حتى الهجر حثنا على الهجر الجميل فلا فسوق ولا سباب مع القرآن الكريم .

وحول القرآن الكريم قال الوزير:"من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ"، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا", وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى: "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ", حتى انطلق قائلًا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه".

الأوقاف المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن القران الكريم المسابقة العالمية للقرآن الكريم عبدالفتاح السيسي كتاب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

هل تشهد مصر زلزالا كبيرا.. البحوث الفلكية تجيب

منع ممارسة أي نشاط كروي ..إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن كهربا

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. فعاليات تكريم الفائزين بمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الـ 29

رئيس لجنة المصحف: مسابقة الأوقاف دليل على عناية واهتمام الرئيس بالقرآن وأهله

الأوقاف تنظم جولة سياحية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض؟ مجدي عاشور يجيب

الأهلي وريال مدريد.. أزهري يوضح حكم الدعاء في السجود بفوز المارد الأحمر

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح الملتقى السابع للشباب

وزير الأوقاف: إنشاء إدارة متخصصة لرعاية المواهب في مجال الدعوة والقرآن الكريم

عميد أصول الدين: العقيدة الصحيحة أمان من الانحرافات بجميع صورها وأشكالها

ترشيحاتنا

الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

للحماية من العنف.. جوجل تضيف ميزة «البحث الآمن الموسع» في محركها

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

قرار عاجل من تبون باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا

توقعات بارتفاع أسعاره عالميا الفترة المقبلة.. زيادة احتياطي الذهب بمصر لـ125 طنا

فزع في الهرم .. ميل برج 15 طابقا والأهالي : الحقونا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

فيديو

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة يعلنها وزير التعليم

هل تدهورت حالته الصحية..ماذا حدث لـ الشيف بوراك في زلزال تركيا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ