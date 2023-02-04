بث مباشر| بحضور وزير الأوقاف.. افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29 وذلك برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وذلك بحضور نظير عياد نائبا عن شيخ الأزهر، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وتضم المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ثمانية فروع هي :

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني : الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس : ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع : الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن : المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.