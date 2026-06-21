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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا

رينارد
رينارد
إسراء أشرف

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب تونس، خيبة أمله عقب السقوط أمام اليابان برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن أداء فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب لمنافسات بحجم المونديال.

وأوضح رينارد أن الجهاز الفني حاول خلال الفترة القصيرة الماضية استعادة ثقة اللاعبين وتجهيزهم نفسيًا للمواجهة، مشيرًا إلى أن عناصر المنتخب أظهرت رغبة واضحة في تقديم رد فعل قوي، لكن استقبال الأهداف مبكرًا صعّب مهمة الفريق وأثر على سير المباراة.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن المنتخب التونسي قدم فترات مقبولة نسبيًا خلال اللقاء، خاصة في بداية الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا أمام منتخب ياباني يتمتع بجودة عالية وانضباط كبير داخل الملعب.

وشدد رينارد على أن البحث عن المبررات لن يفيد الفريق، مؤكدًا أن المنتخب الياباني استحق الفوز بفضل تفوقه الفني والتنظيمي، بينما لم ينجح لاعبو تونس في تقديم المستوى الذي تتطلبه بطولة بحجم كأس العالم.

وأضاف أن متابعته السابقة للمنتخب التونسي ومبارياته جعلته يدرك أن الفريق يعاني من بعض المشكلات الدفاعية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير العمل الجماعي داخل الملعب، معتبرًا أن هذه الجوانب كانت من أبرز أسباب الخسارة.

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على تحمله المسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية كانت مساعدة الفريق على تجاوز المرحلة الصعبة، لكنه فضّل عدم الخوض في تفاصيل أخرى عقب المباراة.

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