وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية يويبان Yueban، عن أول مرحاض ذاتي القيادة في العالم، في ابتكار غير مألوف يهدف إلى مساعدة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الحركة على استخدام الحمام دون الحاجة إلى التنقل إليه.

ويحمل الجهاز اسم "شياوبان" Xiaoban، والذي يعني "الرفيق الصغير"، ويمكن استدعاؤه بضغطة زر أو عبر الأوامر الصوتية، ليتحرك تلقائيا نحو المستخدم ويتيح له قضاء حاجته دون مغادرة مكانه.

وأكدت الشركة المطورة أن المرحاض الروبوتي قادر أيضا على التنظيف الذاتي والتعقيم بعد الاستخدام، ما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري.

ويباع الابتكار الجديد حاليا في الصين بسعر يبلغ 28999 يوانا صينيا (نحو 4300 دولار أمريكي)، وقد تم الكشف عنه خلال معرض شنجهاي الدولي لرعاية المسنين والأجهزة المساعدة وإعادة التأهيل الطبي الذي أقيم في 5 يونيو.

وقالت الشركة إن الهدف الرئيسي من تطوير "شياوبان" هو تخفيف العبء عن مقدمي الرعاية ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات حركية على استخدام الحمام باستقلالية أكبر.

أول مرحاض ذاتي القيادة في العالم

ويعمل المرحاض عبر جهاز تحكم مزود بأزرار كبيرة صممت خصيصا لتناسب كبار السن، كما يمكن تشغيله بالأوامر الصوتية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، ما يضمن استمراره في العمل حتى عند انقطاع شبكة الواي فاي.

ويعتمد المرحاض الروبوتي "شياوبان" على نظام ذكاء اصطناعي لتجنب العقبات أثناء الحركة، مستخدما تقنيات الاستشعار بالليزر LiDAR والموجات فوق الصوتية لرسم خريطة لمحيطه والتنقل بأمان.

وأوضحت الشركة أن الجهاز لا يحتاج إلى كاميرات، حفاظا على خصوصية المستخدمين.

وبعد الانتهاء من الاستخدام، يوفر المرحاض نظام غسل بالماء الدافئ وتجفيفا بالهواء، ثم يعقم نفسه باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، كما زود بنظام متطور للتخلص من الروائح يعتمد على حاجز رغوي ومرشحات من الفحم النشط.

ويعود الروبوت تلقائيا إلى محطة الإرساء الخاصة به، المرتبطة مباشرة بشبكة الصرف الصحي المنزلية، حيث يتم التخلص من الفضلات وتنظيف الجهاز بالكامل باستخدام نفاثات مياه مضغوطة وأشعة فوق بنفسجية.

ورغم أن الشركة تؤكد أن الابتكار يستهدف دعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أثار الجهاز موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المستخدمين أنه قد يجذب عشاق الألعاب الإلكترونية والأشخاص الباحثين عن مزيد من الراحة والرفاهية.