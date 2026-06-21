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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حديقة تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة ورافقه وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ومحافظ القاهرة. 

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يمتد على مساحة 500 فدان، والمشروع قارب على الانتهاء بصورة كاملة، حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% في النادي المصري القاهري والمنطقة الثقافية والساحة ومنطقة التلال (لاندسكيب).

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مقر مجلس النواب بشارع القصر العيني لتفقد الجمعية الجغرافية المصرية .

واستمع مدبولي لشرح حول الجمعية والتي تعد أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين .

 و تتضمن الجمعية عدد من كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة (أكثر من 600), حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها, والشخصيات الوطنية من أبنائها.

الوزراء رئيس الوزراء تلال الفسطاط الفسطاط مصر القديمة

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