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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
محمد إبراهيم

افتتحت قيادة الجيش الثالث الميداني "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه ، والذي يضم مجموعة متميزة من المقتنيات التاريخية والنماذج التذكارية التي توثق التضحيات التي قدمها أبطال الجيش الثالث الميداني في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته عبر مختلف العصور .

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمتحف تلى ذلك تفقد الأجنحة المختلفة التي تحتوي على صور ووثائق تاريخية للملاحم البطولية التي قام بها رجال الجيش الثالث الميداني ، أعقبها مشاهدة فيلم تسجيلي تناول المعارك والبطولات المختلفة التي شاركت فيها تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني .

وخلال مراسم الافتتاح أشار اللواء أ ح أحمد مهدي سرحان قائد الجيش الثالث الميداني إلى حرص القوات المسلحة على توثيق تاريخها المشرف وإبراز ما سطره رجالها من بطولاتٍ وتضحياتٍ في سبيل رفعة راية الوطن ، مشيراً إلى أن المتحف يمثل صرحاً وطنياً وثقافياً يروي قصص الصمود والانتصار لأبطال الجيش الثالث الميداني .

حضر مراسم الاحتفال اللواء أح هاني رشاد محافظ السويس واللواء أح هشام فتحي شندي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء حسام الدح مدير أمن السويس ، ورئيس جامعة السويس ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من شيوخ وعواقل محافظة السويس ، وعدد من طلبة جامعة السويس .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة وتخليد البطولات التي سطرها رجال القوات المسلحة عبر مختلف مراحل التاريخ العسكري.

الجيش الثالث الميداني متحف أكتوبر القوات المسلحة حرب أكتوبر

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قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

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