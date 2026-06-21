قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

افتتحت قيادة الجيش الثالث الميداني "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه ، والذي يضم مجموعة متميزة من المقتنيات التاريخية والنماذج التذكارية التي توثق التضحيات التي قدمها أبطال الجيش الثالث الميداني في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته عبر مختلف العصور .

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمتحف تلى ذلك تفقد الأجنحة المختلفة التي تحتوي على صور ووثائق تاريخية للملاحم البطولية التي قام بها رجال الجيش الثالث الميداني ، أعقبها مشاهدة فيلم تسجيلي تناول المعارك والبطولات المختلفة التي شاركت فيها تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني .

وخلال مراسم الافتتاح أشار اللواء أ ح أحمد مهدي سرحان قائد الجيش الثالث الميداني إلى حرص القوات المسلحة على توثيق تاريخها المشرف وإبراز ما سطره رجالها من بطولاتٍ وتضحياتٍ في سبيل رفعة راية الوطن ، مشيراً إلى أن المتحف يمثل صرحاً وطنياً وثقافياً يروي قصص الصمود والانتصار لأبطال الجيش الثالث الميداني .

حضر مراسم الاحتفال اللواء أح هاني رشاد محافظ السويس واللواء أح هشام فتحي شندي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء حسام الدح مدير أمن السويس ، ورئيس جامعة السويس ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من شيوخ وعواقل محافظة السويس ، وعدد من طلبة جامعة السويس .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة وتخليد البطولات التي سطرها رجال القوات المسلحة عبر مختلف مراحل التاريخ العسكري.