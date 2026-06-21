تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم

أنهى الجهاز الفني لمنتخب نيوزيلندا بقيادة دارين بازيلي استعداداته لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها فجر الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث استقر المدرب على التشكيل الأقرب لبدء اللقاء.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين في ظل تقارب موقف جميع منتخبات المجموعة السابعة، بعدما انتهت مواجهتا الجولة الأولى بالتعادل، لتتساوى المنتخبات الأربعة في الرصيد ذاته.

ويسعى المنتخب النيوزيلندي إلى البناء على التعادل المثير الذي حققه أمام إيران بنتيجة 2-2 في افتتاح مشواره بالبطولة، بينما يتطلع منتخب مصر إلى تحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع بلجيكا بهدف لكل فريق في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يعتمد بازيلي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كروكومب.

خط الدفاع: باين، سورمان، بوكسال، كاكاس.

خط الوسط: بيل، ماكوات، ستامينك.

خط الهجوم: جاست، كريس وود، سين.

وتشهد المجموعة السابعة منافسة مفتوحة بين مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث يمتلك كل منتخب نقطة واحدة بعد الجولة الأولى، ما يمنح مواجهة الفراعنة ونيوزيلندا أهمية مضاعفة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة فجر الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء ينتظر أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة.