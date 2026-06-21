الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بتخرج الدورة التدريبية المجمعة للمرشحين للتعيين بوزارات النقل والموارد المائية والرى والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية .

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورة والذي أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين وعرض فيلم تسجيلي تناول المراحل المختلفة للدورة.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورات التي ساهمت في إكسابهم الوعي الصحيح والمعرفة المستنيرة بما يمكنهم من خدمة الوطن في كافة المجالات التي سيكلفون بالعمل بها .

من جانبه أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال كلمته على أهمية استمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ تلك الدورات التي تسهم في إعداد وتأهيل كوادر علمية لديها القدرة على أداء مهامها بكل تفانٍ وإخلاص وتحمل المسؤولية الوطنية في مختلف التخصصات .

كما ألقى اللواء أح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية ، مشيراً إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تُسخِّر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن بمختلف قطاعات الدولة ، واختتمت مراسم الاحتفال بتكريم أوائل الدورة .

حضر الاحتفال اللواء أح إيهاب الفيومي مساعد وزير الدفاع والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية ، وعدد من مسؤولي وزارتى النقل والبيئة .