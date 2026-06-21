وصول الوفود الإيرانية والأمريكية والباكستانية إلى سويسرا لبدء المفاوضات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بوصول الوفود الإيرانية والأمريكية والباكستانية إلى سويسرا لبدء المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم.

أفادت وسائل إعلام بوصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا لبدء مباحثات مع إيران.



فيما قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران، بينما ذكرت شبكة «سي إن إن» نقلًا عن مصدر دبلوماسي أن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في الجلسة الطارئة التي أُضيفت إلى محادثات سويسرا.

وفي سياق متصل، قال مراقبون إن تواجد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بنفسه في المفاوضات، إلى جانب عاصم منير، يهدف إلى دعم إنجاحها.



ويسعى الوفد الأمريكي، في الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، إلى الحصول على حق تفتيش المنشآت النووية الإيرانية عبر موظفين تابعين للأمم المتحدة.



وبحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية، تبدي واشنطن استعدادًا لتخفيف التجميد عن جزء من الأصول الإيرانية، بما في ذلك نحو 6 مليارات دولار مودعة في قطر، على أن تُخصص هذه الأموال لأغراض إنسانية.



وقال مسؤول إيراني لشبكة «سي إن إن» الأمريكية إن إنهاء الصراع في لبنان هو “البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني” في سويسرا خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول أن المحادثات لا تُعد جزءًا من المفاوضات الرسمية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، نظرًا لعدم تنفيذ بعض الأحكام، ولا سيما البند الأول من الاتفاقية، الذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان.