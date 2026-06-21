لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إنزال المنشد الديني الكبير الشيخ ياسين التهامي من على المسرح، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء إحيائه ليلة إنشاد ديني بمركز ساقلتة في محافظة سوهاج، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه.

وأظهر الفيديو توقف الشيخ ياسين التهامي عن الإنشاد، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين لمساعدته وإنزاله من على المسرح، إثر تعرضه لحالة إعياء استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب مصادر مقربة من "عميد الإنشاد"، فإن الوعكة الصحية جاءت نتيجة تعرضه لإجهاد شديد وعدم حصوله على قسط كافٍ من النوم، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه غادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

وأضافت المصادر أن الشيخ ياسين التهامي عاد إلى منزله بصحة وعافية، ويخضع حاليًا للراحة تنفيذًا لتوصيات الأطباء، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الحفل.

وأثار الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص الآلاف من محبي الشيخ ياسين التهامي على الدعاء له بالشفاء ودوام الصحة، متمنين له العودة قريبًا لإحياء حفلاته وليالي الإنشاد الديني.