موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

يترقب أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق صرف معاشات يوليو 2026، تتزايد التساؤلات حول موعد الصرف الرسمي، ونسبة الزيادة المتوقعة التي قد تصل إلى 15% كحد أقصى، فضلاً عن خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش، وأماكن صرف المستحقات التي وفرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير الحصول على المعاشات دون عناء.









موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، على أن يستمر طوال الشهر لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام .



ويأتي هذا الموعد متزامناً مع بداية العام المالي الجديد، حيث يُعد يوليو من كل عام محطة رئيسية لتطبيق الزيادات السنوية المقررة قانوناً على المعاشات، في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

زيادة المعاشات الجديدة 2026

يحمل شهر يوليو بشرى سارة لأصحاب المعاشات، حيث يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات، والتي تصل بحد أقصى إلى 15% وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .



وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تواصل حالياً إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة النهائية المقرر تطبيقها هذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً فور الانتهاء من تلك الدراسات واعتمادها .

ومن المنتظر أن يتم حسم النسبة والإعلان عنها خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة .



خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش وقيمته، لتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاشات، ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام :

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة «صاحب معاش» من القائمة الرئيسية.

الضغط على «الخدمات التأمينية» ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في المكان المخصص بدقة.

الضغط على زر «استعلام» أو «عرض» لظهور تفاصيل المعاش وقيمته المستحقة.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، تيسيراً على المواطنين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، وتشمل منافذ الصرف المعتمدة :

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك المختلفة الحكومية والتجارية.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بكافة المحافظات.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السيولة النقدية اللازمة بجميع منافذ الصرف، وضمان انتظام عملية صرف المعاشات دون تكدس أو تأخير، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر .

الإطار القانوني لزيادة المعاشات السنوية

يستند تطبيق الزيادة السنوية على المعاشات إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%، وذلك بعد اعتماد النسبة من الجهات المختصة واستكمال الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة .





وتأتي هذه الزيادة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين.

جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات

تولي الدولة ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية اهتماماً بالغاً، في ضوء التوجيهات الرئاسية الداعمة للحماية الاجتماعية، حيث تُعد زيادة المعاشات السنوية جزءاً من حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة .



وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستمرار على تطوير منظومة الصرف والاستعلام، ودمج التكنولوجيا المالية لتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم بسرعة وأمان.