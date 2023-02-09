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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 : تحسن ظروف حياتك

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، هو شخصية طفولية يحب الانطلاق في الخارج والسفر والمغامرات والرحلات، يكره التقييد والنكد والحزن.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت اليوم الخميس 9 فبراير 2023

يشير التنبؤات أن من الناحية المالية، قد يؤدي التعامل مع المزيد من الأموال إلى مكاسب كبيرة، يمكن تحقيق الشعور بالرضا من خلال شراء سلع باهظة الثمن، من الطبيعي أن ترغب في تحسين ظروفك المعيشية عن طريق إجراء تعديلات على منزلك تضيف وسائل الراحة والرفاهية، عندما يتعلق الأمر بحياتك الرومانسية، فإن وضع رغبات واحتياجات شريكك أولاً سيقربكما من بعض.

توقعات برج الحوت اليوم على الصعيد الصحي

قد يعاني مواليد برج الحوت من بعض الأزمات النفسية بسبب انفصاله عن شريك حياته أو السفر الى الخارج بسبب فرصة عمل جديدة.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

إذا حدث شيء خارج عن المألوف ، فحاول ألا تتسرع في التصرف، إذا كنت تريد أن ترى هذا على أنه تحدٍ وليس هزيمة، سوف يذهلك مستوى المساعدة المقدمة واعدة لك اليوم، عملك قد يكون مربح جدا اليوم.

توقعات برج الحوت عاطفيا

حاول أن تقترب من شريك حياتك أكثر من ذلك وذلك لأنه يفتقد الاستقرار في حياته بسبب بعده عنك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

تحاول الفترة المقبلة البحث عن مصادر دخل إضافية لتحسين ظروفك المادية.

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