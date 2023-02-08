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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليست بالفرشاة .. الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان

صدى البلد

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بصحة أسنان ممتازة ونفَس منعش ، فأنت بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من تنظيف الأسطح الأمامية والخلفية لأسنانك. 

ما تحتاجه هو تنظيف إضافي بين الأسنان لأن هذه الفراغات تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بأمراض الأسنان وفقا ل India com 

 

 المناطق المخفية تحبس المزيد من الجراثيم ولا يمكن لشعيرات فرشاة الأسنان العادية أن تصل إلى داخل هذه المناطق. والغرض من ذلك هو إزالة اللويحة الجرثومية ، وهي طبقة لزجة من البكتيريا تتجمع بين أسنان. منظفات ما بين الأسنان مثل الخيط والفرشاة بين الأسنان تنظف هذه المناطق بفعالية وتقلل من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان. هناك العديد من الفوائد لاستخدام منظفات ما بين الأسنان بانتظام ، بما في ذلك:

 الجير بالأسنان يتصلب ، والذي لا يمكن إزالته إلا من قبل طبيب الأسنان.

 يمكن أن يؤدي تراكم الجير إلى الإصابة بأمراض اللثة ، كما أن التنظيف بين الأسنان يساعد على منع الجير عن طريق إزالة البلاك قبل أن يتصلب.


تحسين صحة اللثة حول تيجان الأسنان والجسور والغرسات: عليك أن تولي اهتمامًا أكبر للمناطق التي توجد بها حشوات وتيجان وجسور وزرع حتى لا تترك طبقة البلاك تتراكم حولها. يصبح دور الخيط والفرشاة بين الأسنان أكثر أهمية في هذه المناطق إذا كنت تريد عمل الأسنان لفترة أطول. 


رائحة نَفَس منعش: يمكن أن تساعد منظفات ما بين الأسنان أيضًا في الحفاظ على رائحة نفس منعشة عن طريق إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا العالقة بين الأسنان والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

 


تعزيز الصحة العامة: تم ربط صحة الفم الجيدة بالصحة العامة ، ويعتبر استخدام الخيط جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة الفم الجيدة. يمكن أن يساعد الفم السليم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.


من المهم ملاحظة أن استخدام الخيط لا يكون فعالًا إلا في الأماكن الضيقة وعندما يتم بشكل صحيح. في المساحات الكبيرة ، قد يحتاج المرء إلى فرش ما بين الأسنان بأحجام مختلفة. لاختيار منظف ما بين الأسنان المناسب بناءً على حجم المساحة وتعلم التقنية الصحيحة للتنظيف بين الأسنان ، استشر أخصائي الأسنان.

 

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