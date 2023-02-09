شاهد ما شافش حاجة..مقتل صبي بطلق ناري داخل منزله أمام والدته بالإسماعيلية|فيديو

أجرى صدي البلد بث مباشر من مكان جريمة مقتل صبي أمام أمه في مدينة المستقبل بالإسماعيلية.

حيث كشف شهود العيان أن الأم ونجلها " القتيل"، استأجروا الوحدة السكنية بالدور الخامس بالعمارة ٣٠ بمساكن ايجيكو بمدينة المستقبل التابعة لمركز شرطة أبو صوير، قبل ٣ أشهر من أحد السماسرة بالمدينة.

وقال الجيران أن الأم ونجلها ويدعي فارس، اعتادوا الخروج يوميا في الصباح، والعودة في نهاية اليوم، وان ليس لهم أي علاقة بالجيران.

وعن تفاصيل الواقعة، قال الجيران أنهم فوجئوا بسماع صوت طلق ناري وصراخ وعويل، صباح الثلاثاء، وأنه فور صعودهم الي الطابق الخامس، وجدوا الضحية ملقي علي الارض بصالة المنزل، وبجواره أمه تصرخ قائلة :" ابني مات".

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، من جهودها للكشف عن غموض حادث مقتل صبي في ظروف غامضة بطلق ناري بمدينة المستقبل.

وحصل صدي البلد علي صورة الصبي الذي يدعي فارس، ويبلغ من العمر 15 عام.

من جانبها قالت مصادر مطلعة، أن اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمساكن ايجيكو بمدينة المستقبل، تؤكد مصرع صبي بطلق ناري، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقت النجدة بلاغا يفيد مصرع “فارس.ع.م”، داخل شقة سكنية بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل، ونقل الجثمان إلى مستشفى الحميات.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة ابوصوير إلى مكان الحادث لفحص الجثمان ومعرفة سبب مقتل المجني عليه، فيما بدأت التحقيق مع والدته.

وقالت المصادر الأمنية إن الشاب أصيب بطلق ناري في الرأس مما تسبب في تهتك الجمجمة وخروج أجزاء من المخ وتوفي الحال.

وأضافت المصادر أن المجني عليه توفي بسبب خلاف بين والدته وطليقها وتدخله للدفاع عنها في كل مرة يحضر فيها إلي منزلها لتهديدها لعدم رغبتها في العودة له مرة أخرى.

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