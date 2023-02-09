لن ننساكوا.. تريزيجيه يحيي ذكرى شهداء نادي الزمالك

أحيا محمود تريزيجية، لاعب منتخب مصر، ذكرى شهداء جمهور نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “رحم الله شهداء نادي الزمالك في الجنة ان شاء الله لن ننساكوا”.

حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك و المعار للحزم السعودي ، علي ارتداء قميص يحمل رقم 20، تخليدا لذكرى شهداء جمهور نادي الزمالك.

وقام يوسف أوباما بتوجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء عقب وصوله اليوم إلى السعودية للانضمام لفريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء.

وجاء نص الرسالة كالتالي:



‎"جماهير الزمالك العظيمه اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وأنا على اعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنيه كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغيير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري".