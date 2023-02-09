هيئة سلامة الغذاء: مواكبة التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، إنه إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء مطلبا ملحا، لتصدر توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف خلال كلمته اليوم الخميس، في المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بإعداد الاستراتيجية، والتي تهدف لتعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي وتعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني.

وتابع أنه في الوقت الذى يواصل فيه قطاع الصناعات الصناعية تحقيق طفرات، أصبح على الهيئة أن تساعد على بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع، وهو ما حدث مع مجمع مصانع المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، حيث تم نقل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة والدعم الفني لضمان وتأكيد استفاد وتطبيق أعلي معايير السلامة، وجاري استكمال إجراءات تسجيل مصنعي منتجات الألبان والطحينة.