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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2007 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠٧
أهلي ٢٠٠٧

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس خارج ملعبه مع الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٧» مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق ما فعله في الموسم الماضي، عندما فاز على الزمالك في ملعبه برباعية نظيفة، كما أنه فاز عليه في لقاء الدور الأول هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز في ظل سعيه نحو اعتلاء صدارة ترتيب البطولة والمنافسة على الفوز باللقب الذي تُوج به في الموسم الماضي.

ويمتلك «أهلي ٢٠٠٧» في رصيده ٤٨ نقطة، جمعها من الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٣ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، مسجلًا ٤١ هدفاً مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً ووائل إسماعيل مدرباً مساعداً ومصطفى عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ملعب الزمالك الزمالك ترتيب البطولة دجلة

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