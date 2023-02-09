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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف نحافظ على المناعة في الأجواء الباردة؟ .. استشاري يجيب؟

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الحداد إستشاري المناعة والحساسية؛ إن موسم الشتاء تزداد فيه مناعة الجسم وذلك يعتبر رد فعل طبيعيا من الجسم تجاه المثيرات ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء وذلك ليتم تكوين أجسام مضادة تقاوم نزلات البرد التي يصاب بها الجسم وهذا قد يؤدي لزيادة مناعة جسم الإنسان.

أضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أن جهاز المناعة في جسم الإنسان في فصل الشتاء يكون في حالة استعداد قصوى تجاه نزلات البرد والعدوى الفيروسية أكثر من فصل الصيف.

أوضح إستشاري المناعة والحساسية؛ أن ما يؤثر على المناعة بشكل سلبي هو تعرض الإنسان من جو دافئ إلى جو بارد بشكل مفاجئ بالإضافة إلى أن هذا السلوك يساعد في تعرض الجسم للعدوى الفيروسية.

ونوه إلى أهمية دور المحافظة على الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى الفيروسية خلال فصل الشتاء سواء نزلات البرد او الفيروسات المخلوية أو كورونا وذلك من خلال ارتداء الماسكات؛ مضيفا في حالة تعرض الشخص للعدوى بالفعل يقوم بعمل برنامج غذائي مناسب حتى يساعد في مقاومة الفيروسات من خلال العودة للطبيعة وتناول العناصر الغنية بالبروتينات والمعادن سواء زنك في المكسرات او فيتامين سي في الجوافة والليمون والبرتقال او التعرض للشمس واكتساب فيتامين د؛ مشيرا إلى أهمية الإبتعاد عن المواد الحافظة.

المناعة والحساسية الفيروس درجات الحرارة البرتقال فيتامين سي

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