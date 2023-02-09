حتى لا تخدعك عروض منتجات البشرة.. هاني الناظر: هذا ما تحتاجينه

إذا كان لديك الكثير من التساؤلات حول بشرتك وعن أحسن الكريمات لترطيب البشرة،خلال فصل الشتاء والتخلص من الجفاف والبقع الداكنة والبثور السوداء يمكنك أن تجدي إجابة على هذه التساؤلات.

أكد الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه ينصح الفتيات بكريم epiderm cream أوJBC cream، أما عن الكريم الواقي من أشعة الشمس والذي يناسب البشرة سواء الدهنية أو الجافة فيمكن استخدام Bobai Dermabond cream 50».

هاني الناظر

البقع الداكنة

أما عن كريمات تفتيح البقع الداكنة التي تستخدمها معظم الفتيات في الوجه أو أماكن متفرقة من الجسم سواء الأماكن الحساسة تحت الإبط أو الكوع يمكن استخدام StarVille Whitening cream أو Lit up cream او Cmix serum».

أما عن الهالات تحت العين فيمكن استخدامAgeal eye contour، أما النمش فيمكن علاجه بالليزر وهو العلاج الأمثل للنمش.

أما عن أفضل أنواع غسول للوجه لمنع ظهور حب الشباب والتخلص من الرؤوس والبثور السوداء، فيمكن غسل الوجه صباحا ومساء بغسول يوضع علي الجلد لمدة خمس دقائق ثم يشطف مثل Synobar cleanser StarVille facial wash أو Akren cleanser».

أما عن التساؤل الأبرز للفتيات والسيدات هل يوجد كريم يمنع ظهور التجاعيد أشار الناظر عبر منشوره لا يوجد شيء يمنع ظهور التجاعيد و لكن يوجد علاجات مثل البوتوكس والفيلرز