تجنبها فورا.. عادات خاطئة تسبب الهالات السوداء وطرق لتفاديها

أصبحت الدوائر المظلمة مشكلة يعاني منها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لإخفائها ، تلجأ النساء إلى المكياج إلى النظارات الفاخرة، بينما ينفقن أيضًا الكثير من المال على الكريمات والعلاجات

كشف موقع هيلثي عن أخطاء شائعة يقع فيها الكثير من الأشخاص تسبب الهالات السوداء .

وبحسب ما نشره الموقع يؤدي الاحتكاك المتكرر بالعينين إلى ظهور الهالات السوداء الناتجة عن فرط التصبغ التالي للالتهاب الناجم عن الاحتكاك.



كما أن التدخين أو التبخير الإلكتروني يزيد من الهالات السوداء، يطلقون الجذور الحرة ، بسبب نمو الهالات السوداء بسرعة.



عدم وضع المرطب والواقي من الشمس تحت العينين يؤدي أيضًا إلى ظهور الهالات السوداء .

إلى جانب ذلك ، قدم الموقع العديد من الأسباب الأخرى ، والتي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

قلة النوم

ضغط عصبى

انخفاض في الهيموجلوبين

مقاومة الأنسولين

الحساسية التجميلية

حساسية العين

حساسية من التلوث والعطور وما إلى ذلك.

التعرض المفرط لأشعة الشمس

اعرفي من الطبيب سبب إصابتك بالهالات السوداء

القضاء على أسباب الهالات السوداء



تجنب فرك العينين بشكل مستمر.

تناول مكملات غذائية غنية بالحديد إذا كان الهيموجلوبين منخفضًا.

لا تستخدمي مستحضرات التجميل التي يزيد عمرها عن 6 أشهر.



ستعمل هذه النصائح على تقليل الهالات السوداء تحت العينين

تأكد من حصولك على 6 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم. تجنب الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل.

إذا كنت تعاني من حساسية من الغبار والدخان وما إلى ذلك ، فعليك بالتأكيد ارتداء قناع أثناء الخروج الإقلاع عن التدخين مارس التأمل لتقليل توترك.