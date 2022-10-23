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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد بالجملة لهؤلاء المرضي للبازلاء

فوائد البازلاء
فوائد البازلاء

فوائد البازلاء، يعشق الكثير من الأشخاص تناول البازلاء كما أنها تتمتع بالكثيرمن الفوائد الصحة وتساعد فى تنظيم السكر و ضغط الدم .

فوائد البازلاء

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فوائد البازلاء لسكر الدم


تحتوي البازلاء على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا مقارنة بالعديد من الخضروات الأخرى. بسبب عدم وجود خوف من زيادة نسبة السكر في الدم ، كما أن البازلاء غنية بالألياف لا يوجد نقص في البروتين في البازلاء أيضًا هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل التحكم في مستوى السكر في الدم أسهل.

فوائد البازلاء للبشرة

تحتوي البازلاء أيضًا على بعض العناصر الغذائية التي تجعل البشرة صحية تحتوي البازلاء على فيتامين ب 6 وفيتامين سي وحمض الفوليك كل هذه العناصر الغذائية تقلل الالتهاب كما أنه يمنع تلف الجلد من الجذور الحرة.

فوائد البازلاء مصدر البروتين

البازلاء مصدر ممتاز للبروتين البازلاء هي الخيار الأفضل لمن يعتمدون على البروتينات النباتية فقط، كمية الألياف في البازلاء جيدة أيضًا هذا هو السبب الذي يجعل أولئك الذين لا يتناولون البروتين الحيواني يحصلون على ما يكفي من البروتين عن طريق تناول البازلاء.

إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة

تبقى السيطرة على الكوليسترول عن طريق تناول البازلاء، البازلاء غنية بعنصر يسمى النياسين يمنع هذا العنصر أيضًا تكوين الدهون الثلاثية البازلاء مفيدة في زيادة الكوليسترول الجيد عن طريق تقليل الكوليسترول السيئ.

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