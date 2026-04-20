انسحاب الاحتلال من الجنوب.. واشنطن تستضيف مفاوضات لبنانية إسرائيلية

أفادت وكالة رويترز بأن ممثلين إسرائيليين ولبنانيين سيعقدون محادثات في واشنطن يوم الخميس.

وذكر مصدر للوكالة أن إسرائيل سيمثلها سفيرها لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر.

وأعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن تفاؤله بشأن المفاوضات المقبلة، التي يأمل أن تُنهي الحرب وتُحقق انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من المناطق الجنوبية من لبنان.

وأعلن حزب الله ، معارضته للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وانتقد نوابه الحكومة لموافقتها على عقد مثل هذه المفاوضات.

ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل ، لمدة عشرة أيام.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه أن الطرفين، بعد لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي، "يؤكدان أن البلدين ليسا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة".